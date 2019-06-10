بالصور.. استنفار امني ومدني لمكافحة اكبر حرائق نينوى

2019/06/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استنفرت الاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي فضلا عن الاهالي في ناحية القيارة جهودها لمكافحة اكبر حرائق مدينة الموصل.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “محافظة نينوى شهدت حدوث أكبر حريق لحد الان في جنوب الموصل في القيارة الأمر الذي أدى إلى تدخل وحدات الجيش والشرطة والحشد والأهالي ،ولازال الحريق مستمر منذ ٤ ساعات […]

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