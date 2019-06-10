من هما مرشحا عادل عبد المهدي لمنصب وزارة الدفاع؟

2019/06/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار حيدر الملا، الاثنين، عن مرشحين اثنين لوزارة الدفاع، فيما أكد أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم المرشحي...

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