برهم صالح وأوغلو يؤكدان على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد في المنطقة

2019/06/10 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الغدير نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في مدينة اربيل ، وزير الخارجية التركي، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من أجل ان تنعم شعوب المنطقة في الاستقرار والامن والرفاهية الاقتصادية"، مؤكدة أن "الجانبين بحثا السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

انتهى.ص.هـ.ح.

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