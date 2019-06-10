استشهاد مواطن وإصابة طفلين جراء مخلفات التحالف السعودي في صنعاء

2019/06/10 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جهة أخرى ..تكبد التحالف السعودي خسائر في الأرواح والعتاد، بكسر قوات الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لهم على أبواب الحديد قبالة منفذ علب في عسير.وأوضح مصدر عسكري يمني، أن مقاتلي الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً للمسلحين على أبواب الحديد قبالة منفذ علب في عسير، لافتاً إلى أن الزحف الفاشل كان مسنوداً بغطاء جوي الطيران التحالف الحربي والاباتشي دون أي تقدم يذكر.وأضاف المصدر أن المسلحين تكبدوا خسائر بشرية خلال التصدي لزحفهم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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