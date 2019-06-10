تركيا تدمر 100 مخبأ لعناصر

2019/06/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات التركية ،الاثنين، 100 موقع يضم ملاجئ ومخابئ لعناصر منظمة "بي كا كا"، خلال 15 يوما من انطلاق "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق.

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