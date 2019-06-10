2019/06/10 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السويدية أن الشرطة أصابت بالرصاص رجلا هدد بتفجير قنبلة في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو جنوبي البلاد اليوم الاثنين.وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بير أولف سويست في مؤتمر صحفي: “لقد تصرف الرجل بطريقة تنطوي على تهديد، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين بيديه، ويصرخ أن فيهما قنبلة وأسلحة، فقررنا تحييده”.وأضاف: “أصيب الرجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة قطارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة قطارات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة قطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).