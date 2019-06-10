ظريف: الدولة التي تشرع بالحرب معنا لن تكون هي التي تنهيها

2019/06/10 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن الدولة التي تشرع بالحرب معنا لن تكون هي التي تنهيها، فيما تساءل عن الدول التي زودت رئيس النظام السابق صدام حسين بالسلاح ومن دعم “ داعش”.وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني في طهران وتابعته /ميديا نيوز/ إن إيران تمتلك مع […]

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