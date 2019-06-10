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الأثنين 10 يونيو 2019 | 07:34 مساءً | عدد القراءات : 23

لماذا رفعت الشركات النفطية "رايات بنفجسية" في البصرة؟

بغداد/..



قامت الشركات النفطية العاملة في مدينة البصرة يرفع الرايه البنفسجيه بعد تخطي الحراره حاجز الـ 50 مئوية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان" الراية البنفسجية تشير الى العاملين بأخذ الاحتياطات المناسبة وعدم التعرض المباشر للاشعاع الشمسي بسبب خطورة الأشعة فوق البنفسجية القصيرة ".

وعد عطية الاشعة فوق البنفسجية" الأشد خطراً على الانسان"، وقال" انها تؤدي الى الاصابة بضربة الشمس و تعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم".انتهى 6

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