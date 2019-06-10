عبد علي عوض - ملف طباعة ألكُتب ألمدرسية خارج ألعراق ...وما يكتنفه من فساد!

2019/06/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض إنّ ما قام به من خطوة جريئة وزير ألتعليم ألعالي والتربية وكالةً – د .قصي ألسهيل- بمنع طباعة الكتب المدرسية في خارج ألعراق، يبيّن حقيقة الفساد في هذا الجانب، عدا ألفساد ألمستشري في عموم وزارة التربية وكغيرها من الوزارات الغارقة بألفساد.لقد أُعلنَ عن ألتكلفة ألمالية لطباعة الكتب المدرسية لهذا العام 2019 بمقدار[ 400 مليار دينار]، في حين أنّ ألتكلفة الفعلية لطباعة تلك الكتب تساوي[ 80 مليار دينار......

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