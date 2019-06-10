امانة بغداد تعلن فتح شارع حيوي في الدورة بعد غلقه منذ 2005

2019/06/10 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد رفعَ الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي في منطقة الدورة جنوب بغداد،

بعد إغلاقه 16 عاما.

وذكرت

الأمانة في بيان تلقى تلقى “النور نيوز” نسخة منه, قيام بلدية الدورة بـ”رفع

الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي ضمن حي الدورة والحدائق المحيطة به بعد أن

أغلق سنة 2005″.

وأضاف

البيان أن “كوادر بلدية الدورة ستشرع بحملة لإدامة وتأهيل الحدائق المحيطة بالشارع

بعد الانتهاء من أعمال رفع الكتل الكونكريتية وإعادتها كمتنفس لأهالي المنطقة”.

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