الجيل الجديد تتهم الحزب الديمقراطي بتحويل الاقليم الى مملكة بنظام توريث المناصب

2019/06/10 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت حركة الجيل الجديد، الاثنين الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحويل الإقليم الى مملكة بعد اختيار البرزانيين لمنصبي رئيس الإقليم والحكومة، مبينة ان الديمقراطي لا يؤمن بأي ديمقراطية.وقالت النائب عن الجيل الجديد يسرى رجب لـ/ المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يرشح للمناصب العليا في الإقليم الا من عائلة البارزاني بعكس بقية […]

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