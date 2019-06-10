2019/06/10 | 19:51

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روحاني : إيران لا تواجه طرقا مسدودة بممارسة الضغوط وفرض الحظر عليها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الاثنين، "إن أمن المنطقة لن

يتحقق أبداً عن طريق فرض ضغوط على الشعب الإيراني" ، مشيرًا إلى أن

إيران لن تواجه طرقا مسدودة بممارسة الضغوط وفرض العقوبات.واجتمع وزير الخارجية الالماني الذي وصل فجر اليوم الاثنين الى

العاصمة الايرانية طهران بهدف التباحث مع المسؤولين الايرانيين الرئيس

الايراني حسن روحاني واجرى معه جولة من المحادثات.وقال روحاني" ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي لم يخلف سوى نتائج

سلبية في مجال التعامل الدولي والامن الاقليمي؛ مصرحا انه "ينبغي على

اوروبا ان تقف بوجه الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني

وتنفيذ وعودها في اطار الاتفاق النووي".

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