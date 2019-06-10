حزب طالباني: هذه أسباب مشاركتنا بمراسم تنصيب نيجرفان بارزاني.. كركوك اولاً

2019/06/10 | 19:51

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بغداد اليوم - كردستان اعتبر عضو برلمان اقليم كردستان عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، اليوم الاثنين، حضور حزبه لمراسم تنصيب نجيرفان بارزاني رئيساً للاقليم خطوة بالاتجاه الصحيح للخروج من الازمة الحاصلة بين حزبي بارزاني وطالباني.

وقال كريم في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حضورنا مراسم جلسة تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا للاقليم تعتبر بادرة (حسن نية)، لانهاء القضايا الخلافية"، مستدركا بالقول "لكن على الاخوة في الحزب الديمقراطي ان يمضوا بتطبيق الاتفاق الكامل بين الحزبين والتي يتعلق الجزء الرئيسي منه بقضية كركوك".واكد ان "مشاركة حزبه في حكومة اقليم كردستان متعلق بانهاء ازمة كركوك وتنصيب محافظ جديد للمدينة وهذا سينهي الخلاف وسيعيد الامور الى مجرياتها"، موضحا ان "الوقت مازال متاحاً للتفاوض والاجتماعات ستستمر بهذا الصدد". وأدى نيجيرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية بارزة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، مراسيم تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان جرت في اربيل .

وأضاف أنها، تمت بحضور رسمي محلي ودولي، تضمنت وصول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والوفد الإيراني إلى مطار أربيل حيث كان في استقبالهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

كما استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وصل إلى أربيل في الساعة 10:30 لحضور مراسم تنصيب رئيس إقليم كردستان.

ووصل ايضاً، وفد عراقي رفيع إلى أربيل ضم عمار الحكيم ومدحت المحمود ومهدي العلاق وعدداً كبيراً من البرلمانيين والوزراء وممثلي الأحزاب والأطراف السياسية.

وللمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية العراقية، وصل برهم صالح إلى مطار أربيل على رأس وفد رفيع، حيث استقبله نيجيرفان بارزاني.

وفي 28-5-2019 انتخب برلمان كردستان نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، وسيؤدي القسم القانوني، في قاعة سعد عبدالله بأربيل بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.

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