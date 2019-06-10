النزاهة تعلن بدأ التحقيق بالملفات المتعلقة بالنفط

2019/06/10 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد، الاثنين، ان لجنة النزاهة تعمل على التحقق من عدة ملفات منها ملف النفط والذي يتضمن عقود عدة موقعة من قبل وزارة النفط.وقال محمد ان” اللجنة تحقق في عقود التراخيص النفطية الموقعة مع احدى الشركات النفطية، وملف تزوير عقارات الدولة في وزارة العدل، وملف استرداد الأموال […]

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