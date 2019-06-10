حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين تبقي على نص قانون تسليم المطلوبين الى دولهم

2019/06/10 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تظاهرة هائلة ضده متابعة ـ الصباح الجديد : رفضت الحكومة الموالية للصين في هونغ كونغ إلغاء مشروع قرار مثير للجدل سيسمح بتسليم مطلوبين لبكين على الرغم من تظاهرة هائلة ضد النص في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام التي بدت أمام وسائل الإعلام مصممة على موقفها رغم ...

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