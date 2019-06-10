رفضٌ متوقّع سلفاً

2019/06/10 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زها حسن يُظهر العداء الأميركي للفلسطينيين أن إدارة ترامب لا تريد منهم إلا أن يقولوا «لا» لخطتها حول السلام في الشرق الأوسط.في 15 أيار/مايو، أحيا الفلسطينيون ذكرى حدثين: الأول ذكرى النكبة، التي تستذكر التهجير القسري لأكثر من ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين من ديارهم في العام 1948.والثاني، افتتاح السفارة الأميركية في القدس العام الماضي، ...

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