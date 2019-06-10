الانتخابات الإسرائيلية.. جولة ثانية من العنف السياسي والشخصي

2019/06/10 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الناصر النجار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان هلل لفوزه قبل أسابيع، واستبشر بارتفاع نجمه السياسي مجدداً بعد أن كان على شفا السقوط في مستنقع فساده..لم يخطر بباله ولا في أسوأ كوابيسه أن يعود بعد أسابيع إلى نقطة الصفر من جديد، عبر الذهاب إلى انتخابات جديدة بعد فشله في تشكيل الحكومة، هرباً ...

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