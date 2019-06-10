صالح يبحث مع وزير الخارجية التركي آخر المستجدات السياسية في المنطقة

2019/06/10 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، آخر المستجدات السياسية في المنطقة.وذكر بيان رئاسي” انه جرى خلال اللقاء في مدينة اربيل اليوم، التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من اجل ان تنعم شعوب المنطقة […]

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