2019/06/10 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قامت كوادر مديرية الدفاع المدني بحملة لرش الشوارع في محافظة بابل بالماء لتخفيف حدة درجات الحرارة.وتشهد محافظات العراق الجنوبية والغربية والوسطى ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة تجاوز درجة الغليان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور” الدفاع المدني في بابل “ترش” الشوارع لتخفيف حدة درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور” الدفاع المدني في بابل “ترش” الشوارع لتخفيف حدة درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).