مسؤول روسي: بوتين يرغب بتوطيد العلاقات التجارية مع ايران

2019/06/10 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد محافظ فولغاغراد الروسية فلاديمير شكارين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب بتوطيد العلاقات التجارية مع ايران.

واضاف شكارين، في تصريح أدلى به خلال اجتماع

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