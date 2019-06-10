شارع المصافي جنوب بغداد بلا كتل كونكريتية

2019/06/10 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي جنوب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت" العهد نيوز" نسخة منه،

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