هل عوضت الحكومة متضرري نفوق الأسماك وما مصير مزارعي الحقول المحترقة؟

2019/06/10 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، أن الحكومة الاتحادية لم تعوض المتضررين من نفوق الأسماك رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على وقوع الحادثة، فيما استبعدت تعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة تحاول تسويف قضية نفوق الأسماك وتلف محاصيل الطماطم […]

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