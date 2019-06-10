نائب: ملفات الفساد في دوائر الدولة بحاجة إلى وثائق ودلائل لإثباتها

2019/06/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حما، الاثنين، إن ملف الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة بحاجة إلى وثائق ودلائل لاثباته.وقال حما أن “الالية المعتمدة هي تحويل لجنة النزاهة النيابية ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية لتحقق فيها وتحولها هي الاخرى إلى مجلس القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية”.واضاف، ان”هناك مشكلة في محاربة […]

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