قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

2019/06/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وقالj مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية لافتا الى ان جنود الاحتلال أقتادت المعتقلين إلى منطقة مجهولة.يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف […]

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