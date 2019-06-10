2019/06/10 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهب وفد من قنصلية العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص المعتمرين العراقيين العالقين بمطار الملك عبد العزيز بالسعودية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص المعتمرين العراقيين العالقين بمطار الملك عبد العزيز بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).