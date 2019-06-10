الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة القطارات في مالمو

2019/06/10 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بير أولف سويست في مؤتمر صحفي: "لقد تصرف الرجل بطريقة تنطوي على تهديد، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين بيديه، ويصرخ أن فيهما قنبلة وأسلحة، فقررنا تحييده".وأضاف: "أصيب الرجل في رجليه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونعمل حاليا على تحديد هويته".وأشار المتحدث، إلى أنه بعد إجلاء المصاب من محطة القطارات، قام فريق من خبراء المتفجرات بتفجير حقيبتيه، دون أن يذكر ما إذا كانتا تحتويان على أسلحة أو متفجرات.انتهى.ص.هـ.ح.

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