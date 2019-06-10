الكشف عن 116 قرية مهجورة في محافظتين تشكل مضافات

2019/06/10 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد الخبير الامني هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، بأن 116 قرية في محافظتين باتت مهجورة، مشيرا الى انها تشكل "مضافات جاذبة" لتنظيم داعش.

وقال الهاشمي في تغريدة تابعتها شفق نيوز "أصبحت نحو 116 قرية من القرى في جنوب كركوك وشمال وشرقي ديالى، بمنزلة قرى مهجورة طاردة للسكان".

واضاف الهاشمي انها "قرى بلا اقتصاد ولا يوجد من يفرض القانون من رجال الأمن، فإنها في المقابل تشكل مضافات جاذبة لتجمع فلول داعش".

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