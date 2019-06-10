2019/06/10 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، اقسام اللواء 28 بالحشد ضمن قاطع عملياته بمحافظة بابل.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، أن وفد المديرية العامة للعمليات زار معسكر (الشهيد جعفر الموسوي) التابع للواء 28 بالحشد للاطلاع على أقسام اللواء المتعددة وبينها الادارة والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والطبابة، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد مديرية العمليات للحشد الشعبي يزور معسكرا للواء 28 لهذا الغرض؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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