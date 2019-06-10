2019/06/10 | 20:15

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فيزيائي يكشف حقيقة اصطدام كوكب ضخم بالأرض في ايلول المقبل

بغداد/..



علق محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بمعهد البحوث الفلكية بمصر، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول كوكب ضخم سيضرب الأرض في ايلول المقبل.

وقال غريب في تصريح صحفي ان" هناك حسابات فلكية ممكن تؤكد ذلك، ولكن لن يحدث"، مضيفا " لم يحدث قبل أن اصطدم كوكب بالأرض مع إعلان ذلك أكثر من مرة".

وطالب أستاذ فيزياء الشمس بمعهد البحوث الفلكية، جميع الوسائل الإعلامية بضرورة اتباع حقيقة الأخبار قبل الإعلان عنها.انتهى4

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