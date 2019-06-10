وزارة الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن تصنيف خدمة الإنترنت بالأسوء عالمياً

2019/06/10 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تصدر توضيحاً يخص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف خدمة الإنترنت بالأسوء عالمياً بين البلدان الأخرى .حيث عزت الوزارة أسباب تراجع الخدمة الى عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير

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