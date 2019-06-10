2019/06/10 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن تفاصيل استرداد المطلوبين من الخارج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أوضح مدير الانتربول العراقي، صادق فرج عبد الرحمن, ملابسات إطلاق سراح السياسيين الذين اعتقلوا من قبل ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن تفاصيل استرداد المطلوبين من الخارج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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