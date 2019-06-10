2019/06/10 | 20:16

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بغداد:سومر نيوز

"طبقتين بيض بخمسة الاف دينار"..



بهذه الكلمات تتعالى اصوات البائعين ما ان تدخل الى الاسواق الشعبية، ال...

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