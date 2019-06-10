2019/06/10 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي

بشأن تصنيف خدمة الإنترنت في العراق بالأسوء عالمياً بين البلدان الأخرى.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى” النور نيوز” نسخة منه، ان “أسباب تراجع الخدمة

الى عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات

الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير

موثوقة أدت الى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن”.

وأشارت

الوزارة الى “استخدم تقنيات قديمة مثل الواي فاي لايصال الخدمة للمواطنين، ويتم

حاليا معالجتها بتوجه الوزارة الجديد نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة مثل FTTH

وLET

التي لم يتم العمل بها سابقاً بجدية”.

وأضافت

أنه “قامت وزارة الاتصالات بحملات كبيره بالتعاون مع جهات عدة مثل هيئة الاعلام

والاتصالات وجهاز الامن الوطني اذ حققت هذه الحملات القضاء على الكثير من عمليات التهريب

وصادرت الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي كانت تستخدم في هذه العمليات”.

وختمت

الوزارة بيانها بالقول “تسعى وزارة الاتصالات لتحقيق البرنامج الحكومي الخاص بها

اذ تعد المواطنين كافة بانها تسعى لانجاز طفرة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن تصنيف خدمة الإنترنت في العراق الأسوء عالمياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن تصنيف خدمة الإنترنت في العراق الأسوء عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).