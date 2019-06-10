دعوات لإخراج الجيش العراقي من بغداد

2019/06/10 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، اليوم الاثنين، ان وجود الثكنات العسكرية لقوات الجيش داخل العاصمة بغداد ليس له مبرر، فيما اشار الى ضرورة تسليم الملف الامني الى قوات وزارة الداخلية.وبين ابو رغيف في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار ان "وزارة الداخلية اعلنت منذ اكثر من عام قدرتها على ادارة الملف الامني واستلام مهامه بالكامل في العاصمة بغداد، لافتا الى ان الوقت اصبح مناسبا لتنفيذ هذه الخطوة".

واضاف ان "تقوية الجهد الاستخباري وتنشيطه وتفعيله سيكون اجدى من بقاء ثكنات الجيش داخل العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "قدرات قوات وزارة الداخلية اصبحت عالية وبالامكان تسليمها مهام امن بغداد بالكامل".

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