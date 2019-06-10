2019/06/10 | 20:22

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بالصور ..



رئيس الجمهورية يحضر مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان

وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ،الاثنين، الى مدينة اربيل

للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان.واستقبل صالح في مطار اربيل ، من قبل نيجيرفان بارزاني وقوباد طالباني

وكبار المسؤولين في الاقليم.ولدى وصول رئيس الجمهورية الى قاعة سعد عبدالله، التي جرت فيها مراسم

التنصيب، استقبل سيادته بحفاوة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي

الكردستاني مسعود بارزاني، بعدها حضر مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان،

حيث القى كلمة بارك فيها ل بارزاني تسنمه منصب رئيس الاقليم، وتمنى له

النجاح في مهمته الجديدة.واعرب سيادة الرئيس عن استعداده لتقديم المساعدة لرئيس الاقليم في

اداء مهامه.

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