بالصور.. إنقاذ 3 بساتين من نيران كبيرة في ديالى

2019/06/10 | 20:22

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بغداد اليوم _ ديالى

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، من إخماد نيران كبيرة كادت أن تلتهم 3 بساتين، شمال شرقي بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع اليوم في 3 بساتين بمنطقة البخاري قرب المقدادية (40/ كم شمال شرقي بعقوبة)".

واضاف المصدر، أن "النيران كادت أن تلتهم البساتين بالكامل، لولا فرق الإطفاء التي تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده"، مشيراً إلى أن "البساتين تعرضت لأضرار مادية فقط، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بملابسات الحادث".

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت الهيأة الإدارية لفرع نقابة الفنانين في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، إيقاف كافة النشاطات الغنائية والموسيقية في المحافظة، على خلفية تهديدات بالقتل من جماعات متشددة، بينها "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شرطة محافظة البصرة، الاثنين، القبض على متهمين بالنصب والاحتيال عن طريق تسجيل العجلات في الشركات النفطية الوهيمة.

وذكرت قيادة السرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة تابعةلأفواج الطوارئ شرطة محافظة البصرة تمكنت ام

بغداد اليوم _ النجف

اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأثنين، القاء القبض على 24 مطلوبا في المحافظة وفق قضايا جنائية مختلفة، من قبل مكاتب مكافحة الإجرام.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "مديرية المكافحة تمكنت، بمتابعة من قبل قائد شرطة

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