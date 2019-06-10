الحلبوسي من اربيـل : كلما كان قرارنا موحداً سيشعر الجميع بالامن والاطمئنان

2019/06/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى العمل سوياً لان يكون قرارنا السياسي موحداً في بغداد ، مؤكدا انه كلما كانت بغداد قوية سيكون اقليم كردستان والبصرة والموصل وباقي المحافظات قوية وبأمان.وقال الحلبوسي في كلمته خلال مراسم اداء اليمين القانونية لتنصيب نيچيرڤان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان ، ان ” هذا الانتخاب يُعدُ خطوةً مهمةً […]

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