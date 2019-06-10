عرب كركوك يستذكرون احتلال مدنهم اليوم ،،ويؤكدون دعم القوات الامنية ورفض اعادة البيشمركة والاسايش للمدينة

2019/06/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر عرب كركوك اليوم العاشر من حزيران العام 2014 ذكرى احتلال قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد والملتقى ، وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الشيخ برهان مزهر العاصي لمراسل وكالة وطن إننا نستذكر اليوم واحدا من اشد واكثر الايام حزنا والما بسبب نزوح اكثر من نصف مليون عربي وخطف وتغييب واعتقال ثمانية […]

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