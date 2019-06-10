جوجل احتفاء بميلاد “العراب” أحمد خالد توفيق

2019/06/10 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل محرك بحث غوغل الذكرى الـ 57 لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، المعروف بلقب “العراب”، عبر نشر صورته في واجهة الموقع بصحبة مجموعة من أشهر شخصيات أعماله.اشتهر “العراب” بأدب الرعب والخيال العلمي، خصوصا سلسلة “ما وراء الطبيعة” وبطلها الشهير “رفعت إسماعيل”، كما صدرت له سلسلة “فانتازيا” و”سفاري”، كما صدرت له روايات

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