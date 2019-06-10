ثلاثة لاعبين يغيبون عن كلاسيكو العراق

2019/06/10 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يغيب ثلاثة لاعبين من فريقي الزوراء والقوة الجوية عن مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين في نصف نهائي كأس العراق غداً الثلاثاء.وقال الناطق باسم نادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد لـ / المعلومة/ إن “الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب حيدر محمد بسبب الاصابة، في حين سيتواجد بقية اللاعبين في المباراة”.وبدوره، اوضح المنسق الاعالمي لنادي […]

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