انقرة غاضبة جدا من

2019/06/10 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت تركيا مذكرة دبلوماسية ضد أيسلندا، دانت فيها المعاملة "غير اللائقة" للفريق الوطني التركي لكرة القدم في مطار كيفلافيك الدولي، حسبما أوردت صحيفة "حرييت" التركية.

ونددت

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