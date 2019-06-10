2019/06/10 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس من المؤكد أن تعيين أنتونيو كونتي، مدربا لإنتر ميلان، قد تم بناء على وعود أكيدة له بتدعيمات قوية في موسم الانتقالات الصيفيّ، لبناء فريق من شأنه المنافسة على لقب السيريا أ، والمضي لأشواط بعيدة في نسخة دوري الأبطال القادمة، خاصة بعد التحرر من قيود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، والتي غلت أيدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كونتي يطلب جلب أربعة من نجوم الريال الى الإنتر وكالة خطوة برس.

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