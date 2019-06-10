2019/06/10 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن عثور عامل نظافة على مبلغ نصف مليون دينار عراقي وأعاده لصاحبهِ من أهالي المحافظة.وقال مدير إعلام البلدية لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “احد عمال النظافة في مديرية بلدية الحسينية العامل (فاضل حمزة عبيد) جسد أروع الأمثلة في الامانة، حيث عثر اثناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عامل نظافة يعثر على نصف مليون ويعيده لصاحبه في كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامل نظافة يعثر على نصف مليون ويعيده لصاحبه في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامل نظافة يعثر على نصف مليون ويعيده لصاحبه في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).