الخدمات النيابية تدعوا عمليات بغداد بإلغاء السيطرات الأمنية كافة

2019/06/10 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية جاسم البخاتي، الاثنين، إن اللجنة أوصت قيادة علميات بغداد بإلغاء السيطرات الأمنية والاعتماد على الجهد الاستخباري كونه افضل من السيطرات الثابتة.وقال البخاتي، ان “قيادة عمليات بغداد باشرت برفع العشرات من السيطرات من جانبي الكرخ والرصافة، إلا أن هناك بعض السيطرات لا زالت محل جدل وانتقادات مثل […]

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