ترامب سيكرم مارينز مجرم في الفلوجة يوم 25/حزيران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/10 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيمنح أعلى تكريم عسكري للبلاد إلى هيئة الأركان العسكرية السابقة.ديفيد ج.بيلافيا للقيام بأعمال بالفلوجة في العراق.كان بيلافيا يقود فرقة لدعم عملية فانتوم فيوري في الفلوجة في تشرين ثاني 2004 عندما تم تثبيت فصيلته بإطلاق نار بينما كان يتنقل من منزل إلى منزل.وقتل في وقت...

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