المرور تعلن قطع الطريق المؤدي لملعب الشعب عصر يوم غد

2019/06/10 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر يوم غد الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على ارض الملعب.

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