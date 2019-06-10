الطقس.. انخفاض بدرجات الحرارة وهطول الامطار

2019/06/10 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقع مواقبون ان يشهد طقس الايام المقبلة انخافضا بدرجات الحرارة وهطولا للامطار.وقال المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، خلال بيان،: انه من المتوقع ان تعود درجات الحرارة الى الانخفاض قليلاً وتقل شدة موجة الحر في الوسط والشمال اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرا الى ان مدن الجنوب ستشهد انخفاضاً […]

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