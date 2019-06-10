2019/06/10 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الاتصالات تصدر بياناً توضح فيه أسباب سوء خدمة الإنترنت في العراق

بغداد -

كلمة

أصدرت وزارة الاتصالات، يوم

الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن

تصنيف خدمة الإنترنت في العراق بالأسوء عالمياً بين البلدان

الأخرى.

وذكرت الوزارة في بيان حصل

"موقع كلمة الإخباري" على نسخة منه، ان "أسباب

تراجع الخدمة الى عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها

الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة

الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير موثوقة أدت الى

تدهور الخدمة الواصلة للمواطن".

وأشارت الوزارة الى "استخدم تقنيات

قديمة مثل الواي فاي لايصال الخدمة للمواطنين، ويتم حاليا معالجتها

بتوجه الوزارة الجديد نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة مثل FTTH وLET

التي لم يتم العمل بها سابقاً بجدية".

وأضافت أنه "قامت وزارة الاتصالات

بحملات كبيره بالتعاون مع جهات عدة مثل هيئة الاعلام والاتصالات

وجهاز الامن الوطني اذ حققت هذه الحملات القضاء على الكثير من

عمليات التهريب وصادرت الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي

كانت تستخدم في هذه العمليات".

وختمت الوزارة بيانها بالقول "تسعى

وزارة الاتصالات لتحقيق البرنامج الحكومي الخاص بها اذ تعد

المواطنين كافة بانها تسعى لانجاز طفرة نوعية بمجال الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات".

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