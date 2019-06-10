2019/06/10 | 20:41

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الإنتربول العراقي يكشف تفاصيل جديدة حول إطلاق سراح "عبعوب"

بغداد -

كلمة

كشف مدير الإنتربول العراقي

اللواء صادق فرج عبد الرحمن، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق

مواطنين مطلوبين لبغداد.

وقال في تصريح صحفي، إن "هناك 653

مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية وننتظر استكمال باقي

الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد

المطلوبين".

وبصدد أمين بغداد السابق الذي أطلقت

سراحه السلطات السورية، أوضح أن "الإنتربول السوري هو من أشعرنا

بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف

استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة".

وأضاف أن "نجم الدين كريم محافظ

كركوك السابق والمطلوب للقضاء العراقي بتهم مختلفة لم يطلق سراحه،

إذ يتيح القانون اللبناني للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات

السفر والمستمسكات الخاصة لحين استكمال الملفات الخاصة".

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