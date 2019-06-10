2019/06/10 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر يوم غد الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على ارض الملعب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن قطع الطرق المؤدية لملعب الشعب عصر غد الثلاثاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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